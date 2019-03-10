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В Одесской области ветром сорвало крышу жилой пятиэтажки

Сегодня, 19:17

Жилой пятиэтажный дом в Белгород-Днестровском остался без крыши из-за ураганного ветра

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Flickr
В Одесской области ветром сорвало крышу жилой пятиэтажки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/be5/cd0/5c7be5cd09632.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/be5/cd0/5c7be5cd09632.jpg Одесса Жилой пятиэтажный дом в Белгород-Днестровском остался без крыши из-за ураганного ветра

В Одесской области сильным ветром сорвало крышу с пятиэтажного жилого дома в Белгород-Днестровском. Инцидент произошел около 13 часов 10 марта по улице маршала Бирюзова.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, по прибытию на место вызова спасатели установили, что ветром было сорвано 360 квадратных метров шиферной крыши жилого дома, в котором проживают 96 семей.
В результате инцидента обошлось без погибших и пострадавших. Поврежденный шифер демонтируется для дальнейшего проведения восстановительных работ.

По словам очевидцев, обломки разлетались на немалое расстояние и повредили балконы квартир, кондиционеры, оконные стекла. Сейчас местные власти решают вопрос о выделении средств для оперативного восстановления кровли.

Напомним, ранее мы писали о бедах, которые возникли в столице из-за сильного ветра: несколько деревьев были повалены прямо на припаркованные автомобили

Как сообщалось, синоптики предупредили об изменении погоды. Украину не только будут поливать дожди почти на всей территории страны, но и будет сильный ветер, особенно в западных областях – 25-28 м/с.

Как мы писали на днях, в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.

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Тег ветер, ураган, одесская область, Белгород-Днестровский

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Источники:

УНИАН , Сегодня

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