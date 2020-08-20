В Одесской области внезапно умер ребенок: девочке было 13 лет

В Белгород-Днестровском районе Одесской области внезапно умер 13-летний ребенок.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, девочке стало плохо, когда она играла во дворе с другими детьми.

Копы предварительно установили, что скорую помощь вызвали соседи, которые и сообщили о происшествии родителям ребенка. Девочку доставили в больницу, но попытки врачей помочь ей оказались безуспешными.

Для выяснения причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о происшествии по статье "убийство" с пометкой "внезапная смерть".

Напомним, ранее под Киевом произошла страшная авария, в которой погибла почти вся семья: мать, отец, сын и дочка. Еще один ребенок – 12-летний мальчик, в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

А в Запорожье в нелегальном детском саду погибла годовалая девочка. Позже в Сети появилось видео, на котором видно, что владелица нелегального детского сада привязывала девочке к голове подушку. Гибель ребенка копы расследуют как умышленное убийство.

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