Українська
$ 26,7
30
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одесской области во дворе частного дома прогремел взрыв: что произошло

7 июня, 16:28

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

В результате инцидента никто не пострадал

В Одесской области во дворе частного дома произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сегодня ночью, 7 июня, в поселке Таирово Овидиопольского района в полицию поступило сообщение от местного жителя 1957 года рождения. Он рассказал, что на его дворе взорвался неизвестный предмет.

"На месте происшествия работали следственно-оперативная группа местного отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП. По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5, ее остатки полицейские направили на экспертное исследование. В результате взрыва никто не пострадал, повреждены входные ворота во двор", – говорится в сообщении.

Реклама

Также сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются.

Напомним, в прошлом году в Одесской области произошел подобный инцидент. В селе Граденицы неизвестные бросили во двор жилого дома гранату, произошел взрыв. В результате повреждены окна и фасад жилого дома.

Реклама

Также мы сообщали, что в Винницкой области взорвалась граната, в результате чего несколько человек получили тяжелые ранения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

взрыв граната одесская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 7 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 7 июняУкраина
Пенсия для мумии: в Одесской области женщина решила заработать на умершей матери
Пенсия для мумии: в Одесской области женщина решила заработать на умершей материОдесса
Разборки на
Разборки на "Седьмом километре" в Одессе: в СМИ появились новые подробностиОдесса
Пытали, а потом застрелили: шокирующие подробности убийства супругов-бизнесменов
Пытали, а потом застрелили: шокирующие подробности убийства супругов-бизнесменовОдесса
В море в Одессе не рекомендуют купаться: что произошло
В море в Одессе не рекомендуют купаться: что произошлоОдесса
В Одесской области застрелили супругов-бизнесменов: появились подробности
В Одесской области застрелили супругов-бизнесменов: появились подробностиОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять