В Одесской области во дворе частного дома прогремел взрыв: что произошло

В результате инцидента никто не пострадал

В Одесской области во дворе частного дома произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сегодня ночью, 7 июня, в поселке Таирово Овидиопольского района в полицию поступило сообщение от местного жителя 1957 года рождения. Он рассказал, что на его дворе взорвался неизвестный предмет.

"На месте происшествия работали следственно-оперативная группа местного отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП. По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5, ее остатки полицейские направили на экспертное исследование. В результате взрыва никто не пострадал, повреждены входные ворота во двор", – говорится в сообщении.

Реклама

Также сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются.

Напомним, в прошлом году в Одесской области произошел подобный инцидент. В селе Граденицы неизвестные бросили во двор жилого дома гранату, произошел взрыв. В результате повреждены окна и фасад жилого дома.

Реклама

Также мы сообщали, что в Винницкой области взорвалась граната, в результате чего несколько человек получили тяжелые ранения.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама