В Одесской области военный тягач столкнулся с микроавтобусом: есть пострадавшая (фото)

В Одесской области произошло ДТП с участием тягача, который перевозил военную технику, и "спринтера". В результате столкновения пострадала женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Отмечается, что должностных лиц воинской части подозревают в небрежном отношении к военной службе и несоблюдении мер безопасности.

В результате ДТП пострадала пассажирка Mercedes Sprinter. Ее с переломами плеча, бедра и ребер госпитализировали в медучреждение.

Правоохранители уже назначили экспертизы, они выясняют, кто причастный к правонарушению. По данному факту начато уголовное производство.

Напомним, ранее в Киеве военный на авто наехал на трех курсанток Военно-медицинской академии. Пострадавшим сделали операции с ампутацией левой ноги на уровне средней трети голени у одной девушки и ампутации правой голени на уровне верхней трети – у другой.

Вскоре Шевченковский районный суд назначил водителю Владимиру Холодному меру пресечения. Его арестовали на два месяца без права на залог.

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