В Одесской области возле курортного поселка нашли обгоревшее тело женщины

Сегодня, 15:58

Труп нашли в лесополосе в Белгород-Днестровском районе района

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

В Одесской области, возле курортного поселка нашли обгоревшее тело женщины. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как рассказали правоохранители, по предварительным данным, было найдено тело пропавшей без вести 50-летней местной жительницы Инны Бешляги, об исчезновении которой сообщили ее родственники 27 июля. Поиском женщины на протяжении нескольких дней занималась полиция, сотрудники ГСЧС и волонтеры.

Напомним, не так давно в городе Болград Одесской области мужчину забили до смерти и подожглиЗлоумышленники пытались сжечь тело жертвы, чтобы скрыть следы преступления. Как сообщили в полиции, причиной убийства стала женщина, из-за которой произошел конфликт.

Кроме того, ранее в Одесской области в одном из сел Лиманского района психически нездоровый мужчина бросил светошумовую гранату и открыл огонь из охотничьего ружья по сотрудникам полиции.
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Источник:

УНИАН

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