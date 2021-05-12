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В Одесской области врач наживался на больных пациентах – подробности

12 мая, 15:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Правоохранители проводят расследование и проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям

В Одесской области правоохранители задержали заведующего отделением больницы по подозрению в получении неправомерной выгоды.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, за госпитализацию и дальнейшее проведение операции на сердце врач требовал от родственников пожилого пациента 11 тысяч долларов.

Правоохранители задержали мужчину после получения взятки. Сейчас подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

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Фото: newsroom.kh.ua, truexanews
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Его действия квалифицировали по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее новости "Сегодня" писали, что делать, если врач требует от вас деньги.

Также напомним, в Киеве задержали трансплантолога, требовавшего десятки тысяч долларов за операцию.

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