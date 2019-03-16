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В Одесской области вспыхнул частный дом: погиб ребенок

Сегодня, 13:24

Тело мальчика в охваченном огнем здании нашли спасатели

Фото: Pixabay
В Одесской области вспыхнул частный дом: погиб ребенок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg Одесса Тело мальчика в охваченном огнем здании нашли спасатели

В Одесской области в частном жилом доме произошел жуткий пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили погибшего мальчика, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно 15 марта в 22:33 в одноэтажном жилом доме в селе Мироны  Балтском районе. Как выяснилось, пламя охватило 20 квадратных метров здания. Спасателям удалось локализовать пожар в 22:52, а ликвидировали его в 23:40.

"Во время тушения пожара обнаружено тело погибшего мальчика 2011 н. С матерью погибшего ребенка работают психологи ГСЧС", - рассказали в ГСЧС и отметили, что причины пожара и смерти ребенка устанавливают.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло более 450 человек. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стал значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. 

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Тег пожар, ребенок, спасатели, погиб, одесская область, ГСЧС, жилой дом

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