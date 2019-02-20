В Одесской области вспыхнул частный дом: пострадали двое детей
Двухлетнего мальчика и пятилетнюю девочку госпитализировали в больницу
В Одесской области в частном жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели вынесли из здания двух детей, пострадавших госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Жуткий пожар произошел 19 февраля в одноэтажном жилом доме на улице Фрунзе в поселке Балта. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали охватившее дом пламя.
"Во время тушения пожара спасатели вынесли из дома двух детей дошкольного возраста: двухлетнего мальчика и пятилетнюю девочку. Детей бригадой скорой медицинской помощи госпитализированы в медицинское учреждение", – рассказали в ГСЧС и отметили, причину пожара устанавливают.
Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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