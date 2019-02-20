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В Одесской области вспыхнул частный дом: пострадали двое детей

Сегодня, 09:35

Двухлетнего мальчика и пятилетнюю девочку госпитализировали в больницу

Фото: ГСЧС в Одесской области
Фото: ГСЧС в Одесской области.
В Одесской области вспыхнул частный дом: пострадали двое детей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d00/dab/5c6d00dabc6ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d00/dab/5c6d00dabc6ae.jpg Одесса Двухлетнего мальчика и пятилетнюю девочку госпитализировали в больницу

В Одесской области в частном жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели вынесли из здания двух детей, пострадавших госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Жуткий пожар произошел 19 февраля в одноэтажном жилом доме на улице Фрунзе в поселке Балта. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали охватившее дом пламя.

"Во время тушения пожара спасатели вынесли из дома двух детей дошкольного возраста: двухлетнего мальчика и пятилетнюю девочку. Детей бригадой скорой медицинской помощи госпитализированы в медицинское учреждение", – рассказали в ГСЧС и отметили, причину пожара устанавливают.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Тег пожар, дети, одесская область, спасение

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