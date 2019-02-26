В Одесской области вспыхнул дом: спасатели вытащили из огня мужчину

Причиной пожара, предположительно, стало неосторожное курение

Иллюстрация. Фото: ГСЧС

В Одесской области вспыхнул дом: спасатели вытащили из огня мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/545/f0f/5c6545f0f3d72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/545/f0f/5c6545f0f3d72.jpg 2019-02-26T09:55:00+02:00 Одесса Причиной пожара, предположительно, стало неосторожное курение

В Одесской области в нежилом доме произошел пожар. Спасатели вытащили из пылающего здания мужчину, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

О пожаре спасателям стало известно 25 февраля в 19:23. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в нежилом доме в поселке Великодолинское Овидиопольского района. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 19:52, а в 19:58 его ликвидировали.

"Во время тушения пожара спасен мужчина 1963 г.р., без определенного места жительства, который временно проживал в здании", – рассказали в ГСЧС и отметили, что предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, ранее в Одессе произошел пожар в квартире четырехэтажного жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело женщины, еще одну удалось спасти.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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