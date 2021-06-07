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В Одесской области вспыхнул прогулочный катер: есть пострадавший (фото)

7 июня, 13:27

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Владелец судна сначала пытался самостоятельно потушить огонь и из-за этого получил ожоги

В Белгород-Днестровском Одесской области вспыхнул пожар на прогулочном катере. В результате пожара пострадал мужчина.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Инцидент произошел 7 июня в 9:46 на причале лимана. Уже в 10:08 пожар удалось локализовать, а в 10:24 – ликвидировать.

Пожар на катере в Одесской области.

Пожар на катере в Одесской области. / Фото: ГСЧС

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На месте работали 12 спасателей на трех пожарных авто.

Фото: Вартові Еспрессо

Фото: Вартові Еспрессо

Как сообщили "Вартові Еспресо", до прибытия спасателей владелец судна пытался потушить пожар подручными средствами. Из-за этого он получил ожоги. После осмотра врачами пострадавший отказался от госпитализации.

Фото: Вартові Еспрессо
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Фото: Вартові Еспрессо

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По предварительной информации, причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при сварочных работах.

Фото: Вартові Еспрессо

Фото: Вартові Еспрессо

Напомним, ранее в Одессе произошел пожар в пятиэтажном университетском общежитии. В результате пострадал один студент.

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Кроме того, в Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек, люди в панике бросались в воду.

Также смотрите, как в Сумской области прошла тренировка спасателей:

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