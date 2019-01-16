В Одесской области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина

Тело погибшего обнаружили спасатели

Фото: Pixabay.

В Одесской области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/ea8/576/5c3ea85766cc5.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/ea8/576/5c3ea85766cc5.jpg 2019-01-16T13:11:00+02:00 Одесса Тело погибшего обнаружили спасатели

В городе Измаил Одесской области в жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар произошел 15 января в жилом одноэтажном доме на улице Островского. Прибывшие на место вызова спасатели установили, что в здании горит домашнее имущество и оперативно ликвидировали огонь. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

"На месте пожара обнаружен погибший хозяин 1950 г.р", – рассказали в ГСЧС и отметили, что предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем хозяином дома.

Ранее мы писали о том, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

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