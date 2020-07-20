В Одесской области вспыхнули две базы отдыха: пострадал отдыхающий (фото, видео)

В Затоке Одесской области загорелись две базы отдыха. В результате пожара пострадал отдыхающий.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, спасатели получили сообщение о возгорании в Белгород-Днестровском районе на базе отдыха "Гранит" утром 20 июля. По прибытию по адресу улица Приморская, 99 А пожарные установили возгорание шести деревянных зданий на базах отдыха и "Гранит", и "Атлантида".

Спасатели ликвидировали пожар на площади 500 "квадратов". Пострадал один отдыхающий, он отравился продуктами горения. После осмотра врачей от госпитализации отказался. На данный момент устанавливается причина пожара и ущерб. От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 24 человека личного состава.

Видео: Telegram-канал/Х Одесса

Напомним, не так давно в городе Черноморск Одесской области произошел пожар на территории базы отдыха.

Реклама

Также ранее мы сообщали, что в курортном поселке Затока под Одессой на одной из баз отдыха произошел пожар. Пламя тушили 12 пожарных. Огонь бушевал на площади 65 квадратных метров.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама