В Одесской области вспышку коронавируса обнаружили в таборе ромов

Из 11 заболевших 10 оказались членами одной семьи

В Одесской области на территории Беляевского района в селе Нерубайском обнаружили очаг заболевания COVID-19 в таборе ромов.

Об этом на брифинге заявил председатель областной государственной администрации Максим Куцый.

"В местах проживания ромов проводятся санитарные мероприятия, тестирование жителей... Нам удалось оперативно организовать доступ врачей", - сообщил Куцый.

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Как уточнила исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения ОГА Наталья Одарий-Захарьева, заболевание выявлено в одном из таборов – в месте компактного проживания ромов.

"Одиннадцать заболевших, из которых 5 детей. Двое пожилых людей, один 42-летний мужчина госпитализирован", - добавила чиновница.

С целью недопущения распространения инфекции было решено установить карантинные посты, чтобы ограничить перемещение обитателей табора и обеспечить медико-санитарный контроль. Материал для исследований взяли у 30 контактных лиц.

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Чиновники запланировали встречу с представителями табора, в ходе которой решен вопрос ограничения их перемещения, обеспечения продуктами питания, средствами гигиены и другим.

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В общей сложности, в этом таборе – примерно 100 домов, и в них проживает 625 человек, из которых более 300 – дети. В понедельник медики успели осмотреть 50 детей.

"Ситуация в таборе спокойная… Была встреча с "бароном", есть взаимопонимание", - добавила Одарий-Захарьева.

Она отметила, что после получения результатов исследований, здоровым людям разрешат выезжать для закупки продуктов.

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Как уточнил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, 10 заболевших – члены одной семьи.

Напомним, ранее глава ОГА объяснил распространение коронавируса в Одесской области, которая вышла в "лидеры" по числу заболевших за сутки, пренебрежением карантином со стороны местных жителей и властей.

Ранее министр здравоохранения предупредил, что врачи ожидают снижения числа заболевших в случае, если украинцы будут соблюдать карантин.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр уже отмечал, что Украине удалось избежать итальянского или испанского сценариев. Степанов объяснил важность карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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