В Одесской области второй раз за месяц горел национальный парк
Пожар вспыхнул на территории Нижнеднестровского национального природного парка
В Одесской области вспыхнул пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка. Сообщение о возгорании поступило спасателям 20 марта в 17:20.
Как стало известно, в районе 21-го километра трассы Овидиополь – Маяки горели сухая трава и камыш в плавнях. Пожар охватил территорию площадью в почти пять гектаров, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
"Спасатели путем захлестывания локализировали пожар в 18:23 и ликвидировали в 19:00. Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время устанавливаются причины пожара и размер ущерба. Между тем, во время борьбы с огнем бойцы ГСЧС спасли животное, которое неминуемо должно было погибнуть.
Стоит отметить, что это уже второй пожар на территории парка на протяжении месяца. Предыдущее возгорание произошло 11 марта – тогда спасатели боролись с огнем более 12 часов, а площадь пожара составила 300 гектаров. Тогда сотрудники парка заявили "Сегодня", что подозревают поджог.
Кроме того, мы сообщали о том, что тогда пламя угрожало даже дачному массиву, но спасатели сумели защитить поселок. Трассу Одесса – Рени, с которой можно было наблюдать за масштабным возгоранием, при этом не перекрывали.
Также мы сообщали о том, как спасатели тушили пожар в Вилковском лесничестве. Чтобы справиться с разбушевавшейся стихией, даже привлекали самолет
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