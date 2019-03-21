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В Одесской области второй раз за месяц горел национальный парк

Сегодня, 16:37

Пожар вспыхнул на территории Нижнеднестровского национального природного парка

Бойцы ГСЧС потушили огонь и спасли из пожара животное
Бойцы ГСЧС потушили огонь и спасли из пожара животное. Фото: ГСЧС
В Одесской области второй раз за месяц горел национальный парк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/39f/7a2/5c939f7a2d773.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/39f/7a2/5c939f7a2d773.jpg Одесса Пожар вспыхнул на территории Нижнеднестровского национального природного парка

В Одесской области вспыхнул пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка. Сообщение о возгорании поступило спасателям 20 марта в 17:20.

Как стало известно, в районе 21-го километра трассы Овидиополь – Маяки горели сухая трава и камыш в плавнях. Пожар охватил территорию площадью в почти пять гектаров, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

"Спасатели путем захлестывания локализировали пожар в 18:23 и ликвидировали в 19:00. Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливаются причины пожара и размер ущерба. Между тем, во время борьбы с огнем бойцы ГСЧС спасли животное, которое неминуемо должно было погибнуть.

Стоит отметить, что это уже второй пожар на территории парка на протяжении месяца. Предыдущее возгорание произошло 11 марта – тогда спасатели боролись с огнем более 12 часов, а площадь пожара составила 300 гектаров. Тогда сотрудники парка заявили "Сегодня", что подозревают поджог.

Кроме того, мы сообщали о том, что тогда пламя угрожало даже дачному массиву, но спасатели сумели защитить поселок. Трассу Одесса – Рени, с которой можно было наблюдать за масштабным возгоранием, при этом не перекрывали.

Также мы сообщали о том, как спасатели тушили пожар в Вилковском лесничестве. Чтобы справиться с разбушевавшейся стихией, даже привлекали самолет 

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Тег пожар, одесская область, ГСЧС, национальный парк

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АВТОР:

Виктор Борисенко

Источник:

Сегодня

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