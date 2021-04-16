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В Одесской области выпал снег: видео аномальной погоды

16 апреля, 14:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Одесской области посреди весны выпал снег – видео с осадками опубликовали в Сети

В Одесскую область 16 апреля вернулась зима. Там выпал снег. В Сети публикуют видео осадков.

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Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что осадки появились утром в городе Кодыма в Подольском районе.

Видео: Думская

На видео видно лапатый снег, его было настолько много, что все вокруг стало белым.

При этом согласно прогнозу синоптиков, такая погода будет недолго. В Укргидрометцентре пишут, что сегодня в Одесской области будет 11-15 градусов тепла. Так что снег скоро растает.

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Напомним, Карпаты 7 апреля сильно покрыло снегом. На вершинах гор температура воздуха опустилась до -13.

Кроме того, в начале апреля в Украине резко изменилась погода, на западе страны выпал снег. В частности, осадки наблюдались во Львове и Ужгороде.

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