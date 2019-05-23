В Одесской области выявлен труп бизнесмена из Тирасполя
Судя по всему, речь идет об убийстве
В селе Вапнярка Одесской области правоохранители обнаружили труп гражданина Молдовы в автомобиле "Infiniti" на заброшенной территории.
Об этом сообщает Трасса Е-95 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
У покойника были связаны руки.
Отмечается, что иностранец 1964 года рождения руководил предприятием в Тирасполе. Он возглавлял инвестиционно-строительную компанию.
Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".
Как сообщалось, суд приговорил к пожизненному заключению убийцу сотрудницы Одесского СИЗО.
Также мы сообщали, что 23-летнего жителя села Троицкое Одесской области, зарезавшего 72-летнего учителя математики, приговорили к семи годам тюрьмы за умышленное убийство.
Кроме того, в Николаевской области грабители зарезали чету пожилых фермеров.
В Киеве следователи завершили расследование убийство подполковника полиции.
А в Киевской области 27-летний парень на почве детских обид забил до смерти отчима,
Также в Киевской области суд приговорил к восьми годам тюрьмы женщину, зарезавшую соседа.
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