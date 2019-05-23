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В Одесской области выявлен труп бизнесмена из Тирасполя

23 мая, 12:01

Судя по всему, речь идет об убийстве

В селе Вапнярка Одесской области правоохранители обнаружили труп гражданина Молдовы в автомобиле "Infiniti" на заброшенной территории.

Об этом сообщает Трасса Е-95 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

У покойника были связаны руки.

Отмечается, что иностранец 1964 года рождения руководил предприятием в Тирасполе. Он возглавлял инвестиционно-строительную компанию.

Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Как сообщалось, суд приговорил к пожизненному заключению убийцу сотрудницы Одесского СИЗО.

Также мы сообщали, что 23-летнего жителя села Троицкое Одесской области, зарезавшего 72-летнего учителя математики, приговорили к семи годам тюрьмы за умышленное убийство.

Кроме того, в Николаевской области грабители зарезали чету пожилых фермеров.

В Киеве следователи завершили расследование убийство подполковника полиции.

А в Киевской области 27-летний парень на почве детских обид забил до смерти отчима,

Также в Киевской области суд приговорил к восьми годам тюрьмы женщину, зарезавшую соседа.

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Тег Одесса, убийство, труп, бизнесмен, тирасполь

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