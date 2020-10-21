В Одесской области взорвали авто с кандидатом в депутаты: фото и видео

В Одесской области неизвестные взорвали автомобиль с кандидатом в депутаты Раздельнянского районного совета, владельцем охранной фирмы "Самсон" Андреем Бабенко.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Взрыв произошел возле автозаправочной станции в селе Курган утром 21 октября.
Пострадавшего Андрея Бабенко госпитализировали с ранением головы. Поврежден автомобиль, в котором он ехал.
Сейчас на месте происшествия руководство полиции, работают следователи, взрывотехники и кинологи.
Как сообщает Думская, Бабенко готовят к операции.
"Мы ехали на встречу с избирателями, и прямо в пути произошел взрыв, всю машину просто порвало осколками, там были и куски металла, и шарики", — сказал помощник бизнесмена Богдан, который тоже находился в автомобиле.
По данным СМИ, сработало взрывное устройство небольшой мощности, установленное возле дороги. Взрывчатка была набита металлическими шариками. Один из них попал в голову кандидата.
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Напомним, ранее в Одессе авто антикоррупционера забросали гранатами.
Выяснилось, что неизвестные бросили в сторону 36-летнего одессита две гранаты, когда тот садился в машину. В результате происшествия никто не пострадал. Осколочные повреждения получил автомобиль Audi.
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