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В Одесской области взорвали авто с кандидатом в депутаты: фото и видео

21 октября, 13:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Андрей Бабенко получил ранение головы

В Одесской области неизвестные взорвали автомобиль с кандидатом в депутаты Раздельнянского районного совета, владельцем охранной фирмы "Самсон" Андреем Бабенко.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Взрыв произошел возле автозаправочной станции в селе Курган утром 21 октября.

/ Фото: Думская

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Пострадавшего Андрея Бабенко госпитализировали с ранением головы. Поврежден автомобиль, в котором он ехал.

Сейчас на месте происшествия руководство полиции, работают следователи, взрывотехники и кинологи.

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Как сообщает Думская, Бабенко готовят к операции.

"Мы ехали на встречу с избирателями, и прямо в пути произошел взрыв, всю машину просто порвало осколками, там были и куски металла, и шарики", — сказал помощник бизнесмена Богдан, который тоже находился в автомобиле.

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По данным СМИ, сработало взрывное устройство небольшой мощности, установленное возле дороги. Взрывчатка была набита металлическими шариками. Один из них попал в голову кандидата.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, ранее в Одессе авто антикоррупционера забросали гранатами.

Выяснилось, что неизвестные бросили в сторону 36-летнего одессита две гранаты, когда тот садился в машину. В результате происшествия никто не пострадал. Осколочные повреждения получил автомобиль Audi.

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взрыв покушение одесская область кандидаты в депутаты
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