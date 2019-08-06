В Одесской области за подкуп избирателей задержали женщину

В Одесской области следователи завершили досудебное расследование по факту подкупа избирателей.
"Обвинительный акт в отношении женщины, которая с помощью денег проводила агитацию в минувшую парламентскую предвыборную кампанию, направили в суд", — сообщили в Подольском отделе полиции.
Правоохранителям пришлось проверить более полусотни человек, фамилии которых нашли в тетради подозреваемой. Как оказалось, правонарушительница раздала 16 тысяч гривен своим родственникам и знакомым, которые за это согласились на ее предложение проголосовать за конкретного кандидата в народные депутаты.
Если суд признает женщину виновной, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Ранее мы сообщали, что партия "Слуга народа" планирует обжаловать результаты внеочередных выборов народных депутатов в 10 округах. В заявлении отмечается, что подкуп избирателей зафиксировали в 30 округах, однако именно в 10 это нарушение могло повлиять на результаты выборов.
Кроме того, мы писали, что за первые сутки предвыборной кампании в Украине Национальная полиция получила три сообщения о подкупе избирателей в Луганской и Винницкой областях, открыты два уголовных производства.
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