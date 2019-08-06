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В Одесской области за подкуп избирателей задержали женщину

Сегодня, 16:42

Виктор Борисенко

Правонарушительнице грозит семь лет лишения свободы  

Взяточник предлагал копам две тысячи гривен

Взяточник предлагал копам две тысячи гривен / Фото: Нацполиция

В Одесской области за подкуп избирателей задержали женщину https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%BF Одесса Правонарушительнице грозит семь лет лишения свободы  

В Одесской области следователи завершили досудебное расследование по факту подкупа избирателей.

"Обвинительный акт в отношении женщины, которая с помощью денег проводила агитацию в минувшую парламентскую предвыборную кампанию, направили в суд", — сообщили в Подольском отделе полиции.

Правоохранителям пришлось проверить более полусотни человек, фамилии которых нашли в тетради подозреваемой. Как оказалось, правонарушительница раздала 16 тысяч гривен своим родственникам и знакомым, которые за это согласились на ее предложение проголосовать за конкретного кандидата в народные депутаты.

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Если суд признает женщину виновной, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

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Ранее мы сообщали, что партия "Слуга народа" планирует обжаловать результаты внеочередных выборов народных депутатов в 10 округах. В заявлении отмечается, что подкуп избирателей зафиксировали в 30 округах, однако именно в 10 это нарушение могло повлиять на результаты выборов.

Кроме того, мы писали, что за первые сутки предвыборной кампании в Украине Национальная полиция получила три сообщения о подкупе избирателей в Луганской и Винницкой областях, открыты два уголовных производства.

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