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В Одесской области за убийство сына задержали мужчину

3 июля, 14:31

Тело убитого нашли в выгребной яме во дворе его дяди

В Одесской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона. 

Об исчезновении 32-летнего мужчины сообщила его мать, жительница поселка Сарата. Женщина рассказала, что ее сын иногда исчезал из дома, но на этот раз он не выходил на связь около десяти дней. Тело мужчины копы нашли в выгребной яме на огороде во дворе его дяди.

"По подозрению в совершении убийства задержан 61-летнего отца погибшего. В ходе досудебного следствия установлено, что между мужчинами давние неприязненные отношения, а тот трагический день они вдвоем находились у родственника, в доме которого употребляли спиртные напитки. Между мужчинами возникла ссора, а затем и драка, во время которой отец задушил сына", – рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Вячеслав Барба.

Как выяснилось, чтобы избежать наказания, мужчина вытащил из дома тело мертвого сына и бросил в выгребную яму. Дядя погибшего в это время был очень пьян, поэтому ничего не видел.

"Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения содержание под стражей", - рассказали в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Одессе мужчина набросился на свою жену с ножом, убил ее и напал на сына. 17-летний парень пытался помочь матери, однако и он получил несколько ударов ножом.

Также сообщалось, что под Киевом женщина ударила ножом мужчину и получила восемь лет тюрьмы.

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Тег убийство, задержание, сын, мужчина, одесская область

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