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В Одесской области задержали дерзких браконьеров

19 июля, 17:01

Двое мужчин успели наловить креветки на 300 тысяч гривен


В Черноморском биосферном заповеднике, расположенном под Одессой, задержали дерзких браконьеров – с помощью рыбацких сеток, прямо возле здания охраны, они успели наловить креветки на сумму почти 300 тысяч гривен.

Однако в результате ни улова, ни средств лова им не оставили: креветок выпустили в море, рыбацкие сетки вытащили из воды и изъяли, а сами нарушители теперь могут получить по три года тюрьмы.

Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.

Кроме того, не так давно водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.

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Тег заповедник, браконьер, одесская область, креветки

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