В Одесской области задержали крупную партию контрабандных сигарет
Во время осмотра обнаружили 136 тыс. пачек сигарет белорусского производства
В Одесской области правоохранители задержали контрабандную партию сигарет стоимостью более 4 млн грн.
Как сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, сигареты задержаны 3 марта межведомственной группой в составе оперативников указанного управления, сотрудников СБУ и ГФС под процессуальным руководством прокуратуры в Одесской области.
"На автодороге Киев – Одесса задержан автомобиль DAF украинской регистрации. Во время его осмотра обнаружено 136 тыс. пачек сигарет белорусского производства. Каких-либо документов на них не было", – гооворится в сообщении.
Сейчас табачные изделия, предварительная стоимость которых превышает 4 млн грн, переданы сотрудникам прокуратуры. Продолжаются соответствующие оперативные мероприятия.
Напомним, во Львовской области на пункте пропуска Краковец пограничники обнаружили сразу два тайника с контрабандными сигаретами, которые были оборудованы в микроавтобусах.
Спрятанные сигареты различных марок были найдены в двойном потолке и днище – там нашли свыше двух тысяч пачек, а уже через несколько часов еще сотню блоков – около тысячи пачек – обнаружили в топливном баке другого микроавтобуса. Контрабандный товар был конфискован, а водителей теперь ожидает суд.
Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области задержали крупную партию контрабандных сигарет". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СБУ блокировала контрабанду импортных сигарет в Одесской области
Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов контрабандного перемещения "товара" через государственную границу
На границе с Польшей в вагоне с рудой "откопали" ящики с контрабандой
Львовские пограничники обнаружили три тысячи пачек сигарет
На Закарпатье задержали пограничника: открыл канал для нелегалов и сигарет
Инспектор за свое содействие получил 1300 долларов
Харьковские пограничники перехватили женщину с грузом контрабандного серебра
Харьковчанку с грузом серебра перехватили пограничники на КПП Александровка