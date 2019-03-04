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В Одесской области задержали крупную партию контрабандных сигарет

Сегодня, 00:21

Во время осмотра обнаружили 136 тыс. пачек сигарет белорусского производства

В Одесской области задержали крупную партию контрабандных сигарет Одесса Во время осмотра обнаружили 136 тыс. пачек сигарет белорусского производства

В Одесской области правоохранители задержали контрабандную партию сигарет стоимостью более 4 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, сигареты задержаны 3 марта межведомственной группой в составе оперативников указанного управления, сотрудников СБУ и ГФС под процессуальным руководством прокуратуры в Одесской области.

"На автодороге Киев – Одесса задержан автомобиль DAF украинской регистрации. Во время его осмотра обнаружено 136 тыс. пачек сигарет белорусского производства. Каких-либо документов на них не было", – гооворится в сообщении.

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Сейчас табачные изделия, предварительная стоимость которых превышает 4 млн грн, переданы сотрудникам прокуратуры. Продолжаются соответствующие оперативные мероприятия.

Напомним, во Львовской области на пункте пропуска Краковец пограничники обнаружили сразу два тайника с контрабандными сигаретами, которые были оборудованы в микроавтобусах.

Спрятанные сигареты различных марок были найдены в двойном потолке и днище – там нашли свыше двух тысяч пачек, а уже через несколько часов еще сотню блоков – около тысячи пачек – обнаружили в топливном баке другого микроавтобуса. Контрабандный товар был конфискован, а водителей теперь ожидает суд.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

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Тег сигареты, пограничники, контрабанда, одесская область, гпсу

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Источник:

УНИАН

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