В Одесской области – первая смерть от COVID-19: что о ней известно

В Одесской области зафиксировали первую в регионе смерть от коронавирусной инфекции COVID-19 унес жизнь женщины в Подольске, сообщил на своей странице в Facebook глава местной ОГА Максим Куцый.
"К сожалению, в Одесской области зафиксирован первый летальный случай пациента с коронавируса. Ушла из жизни пациентка 1959 г.р. в Подольске", – написал он.
Чиновник добавил, что в области коронавирусную инфекцию подтвердили у 67 человек: 38 случаев в регионе, в Одессе – 29. Только за последние сутки обнаружили четверо заболевших, все они – из города Подольск. Инфекцию подхватили женщины в возрасте от 38 до 65 лет.
Куцый отметил, что динамика распространения вируса в регионе сейчас тревожная. Он призвал жителей области быть ответственными и не выходить на улицу.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области медики, занятые борьбой с коронавирусом, получат дополнительные выплаты из областного бюджета.
Кроме того, в Одессе на борьбу с нарушителями карантина вышли усиленные патрули.
Как в Украине наказывают нарушителей карантина – смотрите в сюжете:
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