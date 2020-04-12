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В Одесской области – первая смерть от COVID-19: что о ней известно

12 апреля, 13:38

Тина Наринецкая

Чиновники предупредили о «тревожной» динамике распространения вируса в регионе

В Одесской области зафиксировали первую в регионе смерть от коронавирусной инфекции COVID-19 унес жизнь женщины в Подольске, сообщил на своей странице в Facebook глава местной ОГА Максим Куцый.

"К сожалению, в Одесской области зафиксирован первый летальный случай пациента с коронавируса. Ушла из жизни пациентка 1959 г.р. в Подольске", – написал он.

Чиновник добавил, что в области коронавирусную инфекцию подтвердили у 67 человек: 38 случаев в регионе, в Одессе – 29. Только за последние сутки обнаружили четверо заболевших, все они – из города Подольск. Инфекцию подхватили женщины в возрасте от 38 до 65 лет.

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Куцый отметил, что динамика распространения вируса в регионе сейчас тревожная. Он призвал жителей области быть ответственными и не выходить на улицу.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области медики, занятые борьбой с коронавирусом, получат дополнительные выплаты из областного бюджета.

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Кроме того, в Одессе на борьбу с нарушителями карантина вышли усиленные патрули.

Как в Украине наказывают нарушителей карантина – смотрите в сюжете:

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Одесса смерть женщина одесская область Украина коронавирус

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