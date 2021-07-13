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В Одесской области загорелся поезд – видео

13 июля 2021 10:22

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Возгорание ликвидировали с помощью огнетушителей – причину пожара пока выясняют

В Одесской области горел поезд. Коллаж "Сегодня"

В Одесской области горел поезд. Коллаж "Сегодня"

На севере Одесской области загорелся поезд "Одесса – Ковель". К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

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Об этом сообщили в местном Telegram-канале "Одесса Info".

Отмечается, что возгорание произошло в одном из вагонов поезда. Пожар потушили с помощью огнетушителей. После этого вагон отцепили и состав продолжил движение без него.

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Пока причина пожара неизвестна.

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Напомним, в Боярке Киевской области вагон поезда сошел с рельс. Из-за аварии снесло опоры контактной сети. На место сразу же выехал восстановительный поезд – работники "Укрзализныци" восстановили поврежденный участок.

Кроме того, ранее мы писали и о других чрезвычайных случаях в поездах. Так, в поезде "Мариуполь – Львов" пошел дождь – в вагоне образовались лужи.

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