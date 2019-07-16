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В Одесской области закроют лагерь, где отравились 60 детей

16 июля, 14:26

Решение о закрытии было принято на совещании в ОГА

Детский лагерь в Сергеевке после массового отравления детей хотят закрыть
Детский лагерь в Сергеевке после массового отравления детей хотят закрыть. Фото: Facebook

После массового отравления детей в Одесской области спортивно-оздоровительный лагерь "Медик-2" в курортном поселке Сергеевка, будет закрыть.

В ходе совещания в ОГА было решено, что здравница не будет работать до тех пор, пока ее не приведут в надлежащее состояние, соответствующее всем санитарным нормам.

"Принято решение о закрытии соответствующего лагеря до приведения его в соответствие с санитарными нормами. Проверяется соблюдение лицензионных условий", – говориться в сообщении пресс-службы.

Напомним, 15 июля, на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, исполняющая обязанности председателя ОГА Светлана Шаталова отметила, что в бактериологических посевах, сделанных после отравления в лагере, обнаружили целый ряд патогенной флоры и дизентерия.

"Обращаемся к Главному управлению Национальной полиции в Одесской области и прокуратуре по поводу принятия жестких мер", – подчеркнула она.

По словам Шаталовой, также необходимо проверить все детские учреждения на территории Сергеевки.

Напомним, не так давно произошло массовое отравление детей в Хмельницком. Тогда с предварительным диагнозом гастроэнтероколит в больницу попали 28 малышей.


Также, ранее сообщалось, что в детском лагере Николаевской области отравились десятки детей. Как оказалось, 114 школьников из Каменец-Подольского поехали на отдых в лагерь "Салют" в Коблево. Поездку оплатила Каменец-Подольский горсовет за счет городского бюджета.

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Тег отравление, одесская область, сергеевка, массовое отравление

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АВТОР:

Виктор Борисенко

Источник:

Сегодня

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