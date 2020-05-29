В Одесской области застрелили супругов-бизнесменов: появились подробности

В Одесской области, где ранее в лесополосе нашли расчлененное тело в пакетах, жестоко убили гражданских супругов. Тела мужчины и женщины нашли во дворе их дома. Об этом, со ссылкой на данные правоохранителей, сообщает "УНН".

Убийство произошло в селе Шабо в ночь с 27 на 28 мая. На телах супругов были огнестрельные ранения и колото-резаные раны в области туловища. Над женщиной, видимо, издевались – у нее были переломаны пальцы на одной руке.

Как сообщает местное издание "Бессарабия INFORM", Сергей и Татьяна были бизнесменами. Пара сдавала в прокат водные мотоциклы на побережье в Затоке. По словам местных жителей, незадолго до случившегося женщина рассказывала знакомым, что за ней и супругом следил какой-то автомобиль.

Также выяснилось, что в ночь убийства соседи пары слышали четыре хлопка, но не придали этому значения. По словам свидетелей, первым делом злоумышленники расправились с хозяином дома, а потом убили его супругу. По данным издания, застрелив пару, убийцы также перерезали им горло. Стреляли злоумышленники, вероятно, из пистолета Макарова калибра 9мм.

По данным полиции, по факту убийства сейчас проводится досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Отметим, что это – не единственное резонное убийство в последнее время в Украине. На днях у пруда в селе Новоселица в Житомирской области были расстреляны семь человек.

Все подробности кровавой бойни читайте в спецтеме сайта "Сегодня":"Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)".

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