В Одесской области затонул автомобиль с людьми: погибли два пограничника

В Беляевском районе Одесской области автомобиль съехал в реку Турунчук. Сообщение о происшествии в Службу спасения 101 поступило 24 мая в 00:38.
Об этом сообщили в ГСЧС.
"По прибытии на место вызова в 01:06 спасателями было установлено, что легковой автомобиль съехал в воду с крутого берега высотой примерно 3 метра и утонул в реке. В автомобиле находились двое мужчин, которые рыбачили", - говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что звонил владелец автомобиля. Мужчина пояснил, что с двумя приятелями, 1982 и 1969 года рождения, приехал к реке порыбачить. После отдыха ближе к ночи он остался на берегу следить за удилищами, а товарищи пошли в машину спать, как вдруг кто-то из них завел машину и она поехала прямо в воду.
Чрезвычайники начали поисковые работы и уже утром обнаружили тела двух погибших. Затонувший автомобиль с помощью автокрана подняли на берег.
Позже стало известно, что погибшие были военнослужащими Государственной пограничной службы Украины.
Как подтвердил УНИАН представитель Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, рыбаки, которых обнаружили в затонувшем автомобиле, являются военнослужащими подразделения управления.
"Во время трагедии они не были на службе. На рыбалку поехали в свое свободное время... Сейчас случившимся занимаются правоохранительные органы", – сказал представитель ведомства.
Устанавливаются обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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