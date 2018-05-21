В Одесской области зэк набросился с ножом на правоохранителя

Сегодня, 12:29

Сотрудник внутренней службы получил два удара ножом от осужденного за убийство

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В одной из колоний, расположенных в Одесской области заключенный напал с ножом на сотрудника внутренней службы и нанес ему два проникающих ранения, сообщили в полиции.

Нападение было совершено 20 мая во время проведения представителем социально-психологической службы колонии проверки присутствия осужденных на своих местах. По предварительной информации, один из осужденных во время разговора с сотрудником внутренней службы внезапно набросился на него и нанес не менее двух ударов ножом в живот.

Пострадавший был госпитализирован. По имеющейся информации, угрозы жизни сотрудника колонии нет. Также сообщается, что атаку совершил заключенный, отбывающий наказание за совершение убийства с особой жестокостью.

В полиции открыли уголовное производство по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Ранее мы писали об условиях жизни в Винницкой тюрьме, где отбывают наказание 400 заключенных, получивших пожизненный срок. Проверка обнаружила на стенах учреждения грибок, тесные камеры и подтекающую крышу.

А в Дании построили тюрьму класса "люкс" с дизайнерскими камерами и спортзалами. Построили ее на острове Фальстер за миллиард крон, или 160 млн долларов. Тюрьма располагается на площади в 13 гектаров, обнесенной шестиметровым забором.

В камерах для заключенных имеются мягкая кровать, персональный холодильник и телевизор.  Окна от пола до потолка наполняют внутреннее пространство солнечным светом, но планировка обеспечивает "должный уровень конфиденциальности".

На территории тюрьмы созданы условия для множества вариантов времяпрепровождения, начиная с учебы, занятий различными видами искусств и заканчивая религиозными обрядами.
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Источник:

УНН

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