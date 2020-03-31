В Одесской области землей насмерть засыпало двух мужчин: появились фото и подробности

В Одесской области, на берегу Хаджибейского района, случилась трагедия – двоих мужчин насмерть засыпало землей.

Как сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел в селе Алтестово Беляевского района ранним утром 31 марта.

Прибыв на место вызова, спасатели обнаружили, что пострадавших засыпало землей. Бойцы ГСЧС оперативно расчистили место происшествия и достали людей — уже без признаков жизни.

Позже стало известно, что трагедия произошла, когда мужчины пытались спасти собаку, застрявшую в лисьей норе.

"Ребята гуляли за городом со своей собакой, и тут она сорвалась и погнала кого-то, они за ней, но собака гнала лису. Мама-лиса запрыгнула в нору, и собака за ней. Ребята долго звали, кричали, начали копать и услышали малышей — лисят. Они находились на нижнем входе норы", – рассказала волонтер Мария Сабурова.

По ее словам, "лиса увела собаку от детенышей, а ребята поняли, что, если оставить их там, они погибнут, так как прошло уже очень много времени и лисята голодные и замерзшие".

"Парни смогли откопать всех, но один уже был очень холодный и не двигался. Этот кроха был намного меньше остальных, и такая разлука с мамой стала для него тяжелой. Всех малышей ребята ночью привезли к нам и поехали дальше продолжать раскопки и поиск лисы-мамы и собаки", - добавила активист.

Также выяснилось, спасатели были не новичками и осознавали степень опасности – они укрепили туннель деревянными балками и аркой, но эти меры предосторожности не помогли: глиняный свод обвалился, и люди погибли.

Ранее сообщалось, что в Одесской области произошел масштабный оползень: в прибрежной части села Санжейка Овидиопольского района "сполз" участок склона на протяжении почти километра.

Также напомним, что в городе Калуш в Ивано-Франковской области люди живут в постоянном страхе, ведь их улица любой момент может оказаться под землей. Жилой массив возвели над шахтами, в которых во времена Советского Союза добывали каменную соль. Из-за этого под землей, где стоят дома, – пустоты.

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