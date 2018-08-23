В Одесской области женщина сбежала в лес с больным младенцем, малыш умер

В Одесской области женщина сбежала в лес с двухмесячным младенцем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области.

Инцидент произошел в Подольском районе. У 36-летней местной жительницы заболел двухмесячный сын. В больницу она обратиться отказалась, а когда родственники вызвали "скорую", решила, что ребенка у нее заберут, и сбежала с ним в лес.

"Полицейские вместе с местными жителями обошли все пустые дома, проверили возможные места пребывания пропавшей гражданки. Утром ее нашли и сразу доставили в больницу. Ребенок был в тяжелом состоянии и через некоторое время умер. По заключению экспертизы причиной смерти стало воспаление легких," – сообщают правоохранители.

По факту гибели ребенка было открыто уголовное производство. Женщине инкриминируют ст. 166 УК Украины – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, на ул. Андрущенко в Киеве возле мусорных баков было обнаружено тело новорожденного ребенка. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и неподалеку, в нежилом помещении, нашли мать малыша. 32-летняя уроженка Сумской области сначала сказала, что родила ребенка в больнице, а потом призналась, что малыш появился на свет в том же нежилом помещении около 4 утра 17 августа.

Напомним, 14 марта в мусорном контейнере на заводе по переработке вторсырья в Киеве была обнаружена мертвой новорожденная девочка. Правоохранители установили, что этот мусор был привезен в период с 8 по 14 марта от дома по улице Теремковской, 3. Полиция просит граждан помочь установить, кто мать младенца. Сообщить известные вам обстоятельства этого преступления можно по телефонам: 102, (044) 525−04−04, (067) 379−55−70 или обратившись в Голосеевское управление полиции (улица Голосеевская, 15).

Ранее мы сообщали, что сотрудники правоохранительных органов российского Краснодара расследуют жуткое убийство младенца его же няней. Местная жительница подозревается в расправе над 9-месячным ребенком, которого ей оставила на воспитание женщина, гражданка Нигерии, пообещав оплату труда.