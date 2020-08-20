В Одесской области жестоко избили судью: женщина оказалась в больнице

В Одесской области на судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Юлию Шевчук напали четверо мужчин. Во время избиения у женщины требовали денег и драгоценностей.
В результате нападения женщина оказалась в больнице. Нападение произошло в ночь на 16 августа, сообщает Украинская служба информации.
По словам председателя Белгород-Днестровского горрайсуда Александра Боярского, у женщины диагностировали переломы ребер и закрытую черепно-мозговую травму.
Он отметил, что полицейские начали расследование, но никаких ходатайств в суд так и не подавали, и ограничились только осмотром места происшествия.
Напомним, недавно во Львовской области двое мужчин избили девушку, а позже напали на полицейских, которые приехали расследовать происшествие. И итоге сержант полиции оказался в больнице с травмой головы, а подозреваемые были задержаны.
Ранее в Киеве двое мужчин похитили своего знакомого, вывезли его в лес и избили.
А в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать .
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