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В Одесской области жестоко избили судью: женщина оказалась в больнице

20 августа, 20:43

Руслан Ровик Руслан Ровик

Судья с переломами ребер и черепно-мозговой травмой была госпитализирована

В Одесской области на судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Юлию Шевчук напали четверо мужчин. Во время избиения у женщины требовали денег и драгоценностей.

В результате нападения женщина оказалась в больнице. Нападение произошло в ночь на 16 августа, сообщает Украинская служба информации.

По словам председателя Белгород-Днестровского горрайсуда Александра Боярского, у женщины диагностировали переломы ребер и закрытую черепно-мозговую травму.

Он отметил, что полицейские начали расследование, но никаких ходатайств в суд так и не подавали, и ограничились только осмотром места происшествия.

Напомним, недавно во Львовской области двое мужчин избили девушку, а позже напали на полицейских, которые приехали расследовать происшествие. И итоге сержант полиции оказался в больнице с травмой головы, а подозреваемые были задержаны.

Ранее в Киеве двое мужчин похитили своего знакомого, вывезли его в лес и избили.

А в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать .

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избиение одесская область судья нападение Белгород-Днестровский
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