В Одесской ОГА объяснили рекордную вспышку коронавируса

Руководитель ОГА рассказал, почему область стала "лидером" по распространению COVID-19

Распространение коронавируса в Одесской области, которая вышла в "лидеры" по числу заболевших за сутки, стало следствием пренебрежение карантином со стороны местных жителей и властей.

Об этом в своем Facebook заявил руководитель областной государственной администрации Максим Куцый.

"Дерзкое отношение к карантину и пренебрежение санитарными правилами приводит к неутешительным результатам. Крупнейшие вспышки зафиксированы там, где население и местные власти легкомысленно относились к карантину и несерьезно воспринимали угрозу эпидемии", - подчеркнул он.

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Куцый добавил, что областная комиссия по чрезвычайным ситуациям неоднократно обращала внимание местных властей, в частности, Подольска, на необходимости усиления карантина.

"Теперь в городе работают эксперты медицины катастроф для контроля за ситуацией. Медики ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы оказывать помощь всем нуждающимся. Таких последствий можно избежать – надо только строго соблюдать карантин и не спешить с преждевременным снятием ограничений", - написал он.

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Кроме того, руководитель ОГА подчеркнул, что в регионе было зафиксировано 409 случаев COVID-19, в том числе: Подольск – 178 случаев (55 за сутки), Одесса – 78 случаев (2 за сутки), Беляевский район – 53 случая (11 в сутки).

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Напомним, ранее министр здравоохранения предупредил украинцев о том, что врачи ожидают снижения числа заболевших в случае, если украинцы будут соблюдать карантин.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр уже отмечал, что Украине удалось избежать итальянского или испанского сценариев. Степанов объяснил важность карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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