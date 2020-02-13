В Одесской области оформлять ДТП за рулем авто приехал пьяный следователь

/ Фото: Нацполиция

В Одесской области на место аварии для оформления ДТП приехал пьяный следователь на своем автомобиле и в гражданской одежде. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как сообщили в ведомстве, сначала в полицию сообщили о том, что в Александровка города Черноморск произошло ДТП с пострадавшими. После того, как на место отправили наряд полиции, поступил звонок от учасников ДТП, которые и рассказали о пьяном полицейском.

"Для установления всех обстоятельств правонарушения на место происшествия выехали сотрудники инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения ГУНП и управления внутренней безопасности в Одесской области", - пишет пресс-служба.

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Как оказалось, полицейский находился вне службы. В отношении него составили административный протокол, начато служебное расследование. На период проведения расследования полицейского отстранили от исполнения обязанностей. Ему грозит безальтернативное освобождения из рядов полиции.

Напомним, в Одессе госпитализированы два человека, которых сбил управлявший иномаркой пьяный полицейский. По предварительным данным, пьяный водитель автомобиля Opel – 27-летний работник полиции – протаранил шлагбаум и сбил двух пешеходов.

Кроме того, в Украине побит печальный рекорд – за 2019 год было остановлено и оштрафовано самое большее за три года число пьяных водителей. За прошлый год полицейские оштрафовали 115 711 таких водителей. Для сравнения: за 2018 год – чуть более 110 тыс. человек, за 2017 – более 114 тыс.

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