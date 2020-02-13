Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,72

В Одесской области оформлять ДТП за рулем авто приехал пьяный следователь

13 февраля, 10:11

Оказалось, что правоохранитель находился вне службы

/ Фото: Нацполиция

В Одесской области на место аварии для оформления ДТП приехал пьяный следователь на своем автомобиле и в гражданской одежде. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как сообщили в ведомстве, сначала в полицию сообщили о том, что в Александровка города Черноморск произошло ДТП с пострадавшими. После того, как на место отправили наряд полиции, поступил звонок от учасников ДТП, которые и рассказали о пьяном полицейском.

"Для установления всех обстоятельств правонарушения на место происшествия выехали сотрудники инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения ГУНП и управления внутренней безопасности в Одесской области", - пишет пресс-служба.

Реклама

Как оказалось, полицейский находился вне службы. В отношении него составили административный протокол, начато служебное расследование. На период проведения расследования полицейского отстранили от исполнения обязанностей. Ему грозит безальтернативное освобождения из рядов полиции.

В тренде
Снег и метели: что происходит на дорогах Харьковской области (фото, видео)

Напомним, в Одессе госпитализированы два человека, которых сбил управлявший иномаркой пьяный полицейский. По предварительным данным, пьяный водитель автомобиля Opel – 27-летний работник полиции – протаранил шлагбаум и сбил двух пешеходов.

Кроме того, в Украине побит печальный рекорд – за 2019 год было остановлено и оштрафовано самое большее за три года число пьяных водителей. За прошлый год полицейские оштрафовали 115 711 таких водителей. Для сравнения: за 2018 год – чуть более 110 тыс. человек, за 2017 – более 114 тыс.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ДТП одесская область следователь полицейский черноморск

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
Снегопад в Одессе: появились красочные фото
Снегопад в Одессе: появились красочные фотоОдесса
Коронавирус атакует: в Одесском морпорту приняли жесткое решение
Коронавирус атакует: в Одесском морпорту приняли жесткое решениеОдесса
В Одессе построили дом
В Одессе построили дом "на курьих ножках", без окон и дверей (фото)Одесса
Одессит украл в банке более миллиона гривен: стала известна схема
Одессит украл в банке более миллиона гривен: стала известна схемаОдесса
В Одессе ураганный ветер срывал крыши и валил деревья: фото и видео
В Одессе ураганный ветер срывал крыши и валил деревья: фото и видеоОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...