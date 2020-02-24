В Одессской области прошли соревнования по экстремальному автотуризму (видео)

Рев двигателей и опасные трюки – в карьере в Одесской области соревновались водители внедорожников. Преодолевали грязь, резкие склоны и повороты. По зрелищным шоу затаив дыхание следили и новости "Сегодня".

Пройти через болото, глубиной полтора метра – один из самых сложных этапов соревнований. Здесь главное – командная работа. В экипаже два человека. Один за рулем, второй – тянет авто. Машины ревут и дымят, машинами управляют штурманы и оперативно реагируют на проблемные участки.

За первенство в автотуризме соревновались 40 экипажей. Среди них и новички на обычных внедорожниках, и профессионалы на специально оборудованных авто. Так называемых "котлетах".

"Здесь, конечно, были заменены мосты, заменены колёса. Заменен двигатель. Более сильнее были поставлены агрегаты для того, чтоб машина двигалась более по пересеченным, офф-роуд дорогам", – рассказывает о своем авто Андрей Гайдучик, участник соревнований.

В общем участникам соревнований пришлось преодолеть четыре дистанции с препятствиями различной сложности. Их готовили в течение месяца в карьере в Одесской области.

Евгений Ступников, организатор соревнований:

"На дистанциях четвертого класса – не менее восьми локальных или искусственных препятствий. Как то болото, подъемы, косые уклоны". В тренде Ванна картошки и платные "комнаты для длительных свиданий": Малюська показал СИЗО в Виннице

А рядом с ними – мотоциклисты, они соревнуются в формате Эндуро. То есть заезды на выживание. За определенное время должны преодолеть как можно больше препятствий.

"Очень трудно, мотоцикл не подготовлен как надо. Что самое сложное? Ну пока болото, потому что из него еще не выехал", – говорит Андрей Дюков, участник соревнований.

Не смотря на экстрим, за все соревнования – ни одного пострадавшего. А вот транспорт после таких заездов требует капитального ремонта.

"У меня два мотоцикла прилетели сверху и выбили один элемент выхлопной системы, без которого я ехать не могу дальше", – жалуется еще один участник соревнований.

Такие соревнования проводятся в Украине по несколько раз в год, чтобы популяризировать этот вид спорта.

Но не только для соревнований переделывают внедорожники в Украине. Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как волонтеры восстанавливают внедорожники из металлолома для армии. За четыре года уже подарили десяток автомобилей. Последнюю машину волонтеры восстанавливали два года.

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