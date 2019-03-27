В Одессу 1 апреля прибудут фрегаты стран НАТО

1 апреля в Одессу прибудут боевые фрегаты Испании и Канады

Фото: Getty Images

В Одессу 1 апреля прибудут фрегаты стран НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/5fb/fd7/5c75fbfd78bd7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/5fb/fd7/5c75fbfd78bd7.jpg 2019-03-27T18:08:36+02:00 Одесса 1 апреля в Одессу прибудут боевые фрегаты Испании и Канады

В Одессу на 1 апреля запланирован визит двух боевых кораблей стран НАТО – ожидается прибытие фрегата "Торонто" Военно-морских сил Канады, а также фрегата "Санта Мария" из состава испанского флота.

Как сообщили в пресс-центре командования Военно-морских сил Украины, оба корабля входят в состав 2-й постоянной военно-морской группы НАТО.

"Фрегат Королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток", – говорится в сообщении.

Также планируется, что во время пребывания в Одессе капитаны кораблей проведут встречи с украинскими моряками, представителями местной власти, выступят перед военнослужащими ВМС Украины и примут посетителей на борту кораблей во время открытых для посещений часов.

Кроме того, фрегаты примут участие в учениях PASSEX совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря. Целью маневров будет повышения совместимости с кораблями Альянса и государств-партнеров.

Напомним, ранее в Одесский морской торговый порт прибыл корабль военно-морского флота Франции – тральщик Capricorne. Перед этим в Одессу прибыл американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.

А в декабре 2018 года в порт Одессы прибыл разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo. Он стал первым представителем НАТО, который зашел в Украину после нападения россиян в Керченском проливе.

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