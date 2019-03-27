В Одессу 1 апреля прибудут фрегаты стран НАТО
1 апреля в Одессу прибудут боевые фрегаты Испании и Канады
В Одессу на 1 апреля запланирован визит двух боевых кораблей стран НАТО – ожидается прибытие фрегата "Торонто" Военно-морских сил Канады, а также фрегата "Санта Мария" из состава испанского флота.
Как сообщили в пресс-центре командования Военно-морских сил Украины, оба корабля входят в состав 2-й постоянной военно-морской группы НАТО.
"Фрегат Королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток", – говорится в сообщении.
Также планируется, что во время пребывания в Одессе капитаны кораблей проведут встречи с украинскими моряками, представителями местной власти, выступят перед военнослужащими ВМС Украины и примут посетителей на борту кораблей во время открытых для посещений часов.
Кроме того, фрегаты примут участие в учениях PASSEX совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря. Целью маневров будет повышения совместимости с кораблями Альянса и государств-партнеров.
Напомним, ранее в Одесский морской торговый порт прибыл корабль военно-морского флота Франции – тральщик Capricorne. Перед этим в Одессу прибыл американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.
А в декабре 2018 года в порт Одессы прибыл разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo. Он стал первым представителем НАТО, который зашел в Украину после нападения россиян в Керченском проливе.
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