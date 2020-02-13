Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,72

В Одессу идет контейнеровоз из Китая: у моряков была высокая температура

13 февраля, 11:16

Портовые врачи уже готовы встретить экипаж

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Контейнеровоз CMA CGM URAL из Китая, в котором бушует смертельный коронавирус, направляется в одесский порт. Местных врачей уже подняли на уши, ведь часть экипажа этого судна заболела.

Как сообщает "Думская", корабль вышел из китайских портов в начале января, а 27 января он побывал в одном из портов Шри-Ланки. Там у шести членов команды обнаружили высокую температуру. Спустя несколько дней компания CMA CGM заявила, что команда здорова.

Реклама

Кроме того, судно побывало в портах Египта, Ливии, Турции и Румынии. Сейчас санитарно-карантинную службу одесского порта привели в повышенную готовность. Судно прибудет в Одессу 13 февраля.

В тренде
Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Ранее мы писали, что в морском порту Одессы из-за опасной болезни усилили меры безопасности – эпидемиологи проверяют экипажи прибывающих судов. Моряков проверяют в два этапа. На первом, еще до прибытия судна в порт, изучают документы. Второй этап проходит на борту судна – медики осматривают экипаж.

Ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Китай Одесса порт моряки судно коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
Снегопад в Одессе: появились красочные фото
Снегопад в Одессе: появились красочные фотоОдесса
Коронавирус атакует: в Одесском морпорту приняли жесткое решение
Коронавирус атакует: в Одесском морпорту приняли жесткое решениеОдесса
В Одессе построили дом
В Одессе построили дом "на курьих ножках", без окон и дверей (фото)Одесса
Одессит украл в банке более миллиона гривен: стала известна схема
Одессит украл в банке более миллиона гривен: стала известна схемаОдесса
В Одессе ураганный ветер срывал крыши и валил деревья: фото и видео
В Одессе ураганный ветер срывал крыши и валил деревья: фото и видеоОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...