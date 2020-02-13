В Одессу идет контейнеровоз из Китая: у моряков была высокая температура

Фото: dumskaya.net

Контейнеровоз CMA CGM URAL из Китая, в котором бушует смертельный коронавирус, направляется в одесский порт. Местных врачей уже подняли на уши, ведь часть экипажа этого судна заболела.

Как сообщает "Думская", корабль вышел из китайских портов в начале января, а 27 января он побывал в одном из портов Шри-Ланки. Там у шести членов команды обнаружили высокую температуру. Спустя несколько дней компания CMA CGM заявила, что команда здорова.

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Кроме того, судно побывало в портах Египта, Ливии, Турции и Румынии. Сейчас санитарно-карантинную службу одесского порта привели в повышенную готовность. Судно прибудет в Одессу 13 февраля.

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Ранее мы писали, что в морском порту Одессы из-за опасной болезни усилили меры безопасности – эпидемиологи проверяют экипажи прибывающих судов. Моряков проверяют в два этапа. На первом, еще до прибытия судна в порт, изучают документы. Второй этап проходит на борту судна – медики осматривают экипаж.

Ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.

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