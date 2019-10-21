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В Одессу из США прибыли катера Island: опубликованы фото

21 октября, 11:35

Патрульные катера были переданы американцами Украине около года назад

В порт Одессы из США доставили патрульные катера типа Island – "Славянск" и "Старобельск", переданные американцами более года назад.

Как сообщает "Думская", судно Ocean Freedom отправилось из США 4 октября и прибыло в одесский порт еще перед восходом солнца 21 октября.

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Сухогруз пришвартовался к причалу, а два украинских патрульных катера Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" стоят на верхней палубе. Катера покрашены американской стороной в серый цвет и уже несут бортовые номера и названия.

Ранее мы сообщали, что 15 сентября закончился 10-недельный курс обучения украинских военных моряков на базе Береговой охраны США.

Во время курса украинские экипажи выходили на катерах непосредственно в море, проверяли их маневренные и скоростные возможности, учились самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, дизель-генераторы и вспомогательные системы. Кроме этого, наши моряки усвоили особенности работы средств навигации и связи, а также отработали элементы по борьбе за живучесть.

Предполагается, что катера типа "Айленд" будут выполнять задачи по ведению наблюдения за морской обстановкой, патрулированию определенных участков моря, охране портов, рейдов, пунктов базирования флота, морских путей, объектов морской инфраструктуры, а также вести противоминные действия.

Как сообщали новости "Сегодня", помимо патрульных катеров, американцы хотят еще больше усилить морские силы Украины. В октябре прошлого года в США заявляли, что готовы вооружить фрегатами украинский флот.

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