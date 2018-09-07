В Одессу ливень принес местный "апокалипсис": опубликованы яркие фото

Сегодня, 10:12

После дождя под водой оказался целый ряд улиц и площадей

Фото: Думская
Фото: Думская

Вечером 6 сентября в Одессе прошел сильный ливень, который затопил Таможенную площадь и несколько других улиц и площадей города.

Как сообщает "Думская", дождь принес в Одессу очередной "региональный апокалипсис" – Таможенная площадь в считанные мгновения превратилась в бурлящее озеро, а люки ливневой канализации – в фонтаны.

Кроме того, автомобилям пришлось остановиться, а пешеходам – преодолевать проезжую часть вброд. Интересно, что некоторые одесситы позитивно отнеслись к капризам погоды и устроили танцы под дождем.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за ливней, прошедших накануне, вода залила дороги и подтопила жилые дома. В частности, затоплены Косовский и Калушский районы.

Не так давно во Львове прошел сильный ливень и затопил полгорода. Тогда в центре города улицы были затоплены мутной водой с песком, который должны были использовать для ремонта.

Кроме того, мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки.

А ранее в Одессе после мощного ливня, который шел в ночь на 27 июля, Таможенная площадь города была залита грязью, которую туда смыло по Деволановскому спуску.
Одесса, дождь, потоп, ливень

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