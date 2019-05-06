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В Одессу прибыл британский корабль-разведчик: появились яркие фото

6 мая, 12:33

Корабль из Британии пробудет в Одессе три дня

В Одессу утром 6 мая прибыл разведывательный корабль HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании – судно пришвартовалось у одного из причалов морского вокзала порта.

Предполагается, что в украинском порту британский корабль-разведчик пробудет три дня, на время которых запланированы совместные учения с украинскими ВМС в открытом море.

Стоит отметить, что главная задача HMS Echo – проведение исследовательских гидрографических или геодезических операций (в том числе в интересах подводного флота) и поддержка подводных операций.

Также он предназначен для использования в качестве плавучего штаба, противоминного применения, поиска и идентификации подводных объектов. Судно оснащено современнейшими системами сбора данных, в том числе сканерами бокового обзора, многолучевым эхолотом, оборудованием для исследований проб воды и грунта.

Корабль был принят на вооружение в марте 2003 года. Его длина составляет 91 метр, ширина – 17 метров, осадка – 5,5 метра, водоизмещение – около 4 тыс. тонн, скорость – 15 узлов.

Для 72 человек экипажа на судне были созданы повышенные условия комфорта: все моряки проживают в двухместных каютах, кроме командира и его помощника, у которых отдельные каюты.

Напомним, ранее французский тральщик M653 Capricorne, прибыл в Одесский морской торговый порт. Ранее в город заходил американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.

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Тег Великобритания, Одесса, НАТО, ВМС, корабль

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Источник:

УНИАН

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