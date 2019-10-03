В Одессу прибыл новый катер для ВМС Украины

Корабль пройдет тестирование и поступит на вооружение ВМС

Фото: "Український мілітарний портал"

На базу в Одессу прибыл новый, седьмой по счету, малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) из серии проекта 58155, построенный на судостроительном заводе в Киеве.

После проведения необходимых испытаний корабль войдет в силы постоянной боевой готовности Военно-морских сил Украины, сообщает "Український мілітарний портал".

Как заявил представитель предприятия, на котором был создан катер, вскоре судно протестируют в акватории Черного моря, у берегов Одесской области.

По плану испытаний, во время выходов особое внимание будут обращать на бесперебойную работу всех систем и механизмов, а также на живучесть и надежность материальной части.

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Также тщательно будут проверять мореходные качества катера при работе в штормовую погоду, скорость хода, маневренные характеристики, возможности энергетической установки и аппаратуры навигации.

Представители завода вместе с экипажем проверят работу рулевого, якорного, швартовно-буксирного и леерного устройств, а также герметизацию внешнего контура катера.

Кроме того, в ходе испытаний будут проверены возможности кормовых и носовых боевых модулей: экипаж выполнит стрельбы по морским и береговым целям.

Стоит напомнить, что главное назначение малых бронированных артиллерийских катеров в боевой системе ВМС Украины – патрулирование в ближней морской зоне, защита важных объектов морской инфраструктуры и прибрежной зоны, а также противодействие высадке десанта противника на побережье.

Как сообщали новости "Сегодня", помимо патрульных катеров, американцы хотят еще больше усилить морские силы Украины. В октябре прошлого года в США заявляли, что готовы вооружить фрегатами украинский флот.

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