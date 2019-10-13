В Одессу прибыл ракетный эсминец американского флота: фото

В Одессу прибыл американский военный корабль – эсминец "Портер" с 90 пусковыми установками для запуска ракет "Томагавк".

Корабль, входящий в эскадру НАТО, встречали катера морской охраны и Военно-морских сил Украины. Ранее в пресс-службе Шестого оперативного флота ВМС США, нынешний визит эсминца в Украину — не первый и является плановым.

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"Это обычное развертывание, седьмой визит в Черное море эсминца в этом году, который демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашу приверженность союзникам и партнерам по НАТО в Черном море", — говорится в сообщении.

Американцы добавили, что эсминец вошел в Черное море 10 октября и уже успел посетить Румынию, Болгарию и Турцию.

Как сообщали новости "Сегодня", в середине сентября в Черное море вошло скоростное судно США, которое взбудоражило россиян. Российские СМИ писали о неком военном грузе для Украины, но все оказалось гораздо проще.

Видео: YouTube

Напомним, в начале августа в Черное море заходил американский эсминец, за которым россияне начали "охоту".

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