В Одессу слетелись мириады ярких бабочек из Северной Африки: появились яркие фото

Насекомые облепили цветущие деревья на улицах города

В Одессе деревья "оккупировали" яркие бабочки. Фото: Думская















В Одессе местные жители заметили нашествие красивых бабочек-репейниц с оранжевыми крыльями – цветущие деревья, и в первую очередь липы, оказались буквально увешены ими.

Как сообщает "Думская" этих бабочек называют чертополоховками, углокрыльницами или чертополоховыми сонцевиками: чертополох и крапива являются главными кормовыми растениями этого вида бабочек.

Крылатые красавицы — мигрирующие насекомые. Еще недавно эти "туристы" наслаждались пейзажами Северной Африки, а сейчас они отправились на север, чтобы осенью снова вернуться на берега Средиземного моря.

Интересно, что за сутки репейница может преодолеть до 500 километров. По данным Министерства экологии Украины, резкий скачок популяции этой бабочки связан с изменением климата.

"Учитывая биологию и этологию бабочки, распространение и вредоносность ее повышается в зависимости от уровня максимальной температуры воздуха, суммы осадков, влажности воздуха", – отметили специалисты.

Напомним, что ранее мы писали о нашествии бабочек в Киеве: множество коричневых насекомых заметили на Дорогожичах и в Голосеево. Дети буквально бегали за ними по парку и ловили руками. Также много их было на пляжах озер в Пуще-Водице. Экологи связывали аномальное количество бабочек с глобальным изменением климата.

Отметим, что первая бабочка на Земле появилась 200 млн лет назад, когда цветов еще не было. Это выяснили ученые, которые нашли по меньшей мере семь видов бабочек в образце окаменевшего отложения весом всего 10 грамм.

Вместе с тем, прошлым летом белорусский город Витебск атаковали ночные бабочки-поденки. Местные жители сняли видео, как улицы атаковали полчища мотыльков. Такое явление жители города наблюдают почти каждый год.

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