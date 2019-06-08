Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессу слетелись мириады ярких бабочек из Северной Африки: появились яркие фото

8 июня, 03:05

Насекомые облепили цветущие деревья на улицах города

В Одессе деревья "оккупировали" яркие бабочки
В Одессе деревья "оккупировали" яркие бабочки. Фото: Думская

В Одессе местные жители заметили нашествие красивых бабочек-репейниц с оранжевыми крыльями – цветущие деревья, и в первую очередь липы, оказались буквально увешены ими.

Как сообщает "Думская" этих бабочек называют чертополоховками, углокрыльницами или чертополоховыми сонцевиками: чертополох и крапива являются главными кормовыми растениями этого вида бабочек.

Крылатые красавицы — мигрирующие насекомые. Еще недавно эти "туристы" наслаждались пейзажами Северной Африки, а сейчас они отправились на север, чтобы осенью снова вернуться на берега Средиземного моря.

Интересно, что за сутки репейница может преодолеть до 500 километров. По данным Министерства экологии Украины, резкий скачок популяции этой бабочки связан с изменением климата.

"Учитывая биологию и этологию бабочки, распространение и вредоносность ее повышается в зависимости от уровня максимальной температуры воздуха, суммы осадков, влажности воздуха", – отметили специалисты.

Напомним, что ранее мы писали о нашествии бабочек в Киеве: множество коричневых насекомых заметили на Дорогожичах и в  Голосеево. Дети буквально бегали за ними по парку и ловили руками. Также много их было на пляжах озер в Пуще-Водице. Экологи связывали аномальное количество бабочек с глобальным изменением климата.

Отметим, что первая бабочка на Земле появилась 200 млн лет назад, когда цветов еще не было. Это выяснили ученые, которые нашли по меньшей мере семь видов бабочек в образце окаменевшего отложения весом всего 10 грамм.

Вместе с тем, прошлым летом белорусский город Витебск атаковали ночные бабочки-поденки. Местные жители сняли видео, как улицы атаковали полчища мотыльков. Такое явление жители города наблюдают почти каждый год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег насекомые, бабочки, насекомое

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессу слетелись мириады ярких бабочек из Северной Африки: появились яркие фото". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вызывают аллергию и болезнь Лайма: ТОП самых опасных летних насекомых

5 июня, 15:15

Некоторые насекомые могут нанести серьезный вред здоровью

ФОТОФАКТ. Киев наводнили бабочки

3 июня, 12:17

Явление связано с затяжными дождями

Почему девушки интересуются женатыми мужчинами

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Зеленский для Кремля — все: Цимбалюк выдал настоящий план Путина

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Германия в ООН посоветовала России посмотреть на себя

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

Энтони Джошуа – Энди Руис. Видео нокаута

В Днепре священник РПЦ отказался причащать дочь ветерана АТО

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

6 июня, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет

Вчера, 07:51

Бюджетная декларация основана на весьма осторожных прогнозах Минфина

"Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель

6 июня, 10:37

Первый зарубежный визит нового президента Украины не вышел комом

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

5 июня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

5 июня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

6 пар знаков Зодиака, которые невероятно совместимы

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь