В Одессу зашел эсминец США с ракетами "Томагавк": опубликованы фото
Боевой корабль ВМС США пробудет в Одессе три дня
Американский ракетный эсминец "Дональд Кук", за которым следили российские корабли, 25 февраля прибыл в порт Одессы и пришвартовался у Морского вокзала. Ожидается, что боевой корабль Военно-морских сил США пробудет в городе три дня – до 27 февраля.
В Черное море эсминец вошел 19 февраля, чтобы, по сообщению командования 6-го флота США, "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе".
Американцы уже приняли участие в маневрах с фрегатом TCGFatih (F242) военно-морских сил Турции. Также эсминец проведет учения и с кораблями Военно-морских сил Украины.
USS Donald Cook (DDG75) относится к типу эсминцев класса "Арли Берк", он был введен в строй в августе 1998 года. Его длина – 154 метра, ширина 20, осадка девять метров. Полное водоизмещение около 9000 тонн, а скорость – 32 узла.
Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет "Томагавк", "Асрок" и "Стандарт-2", а также противокорабельные ракеты "Гарпун". Несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Черное море зашли корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО. В ее состав входят флагман группы – плавбаза ВМС Германии "Верра", минный тральщик ВМС Турции "Акчакоца", а также румынский минный тральщик "Лейтенант Лупу Динеску" и болгарский минный тральщик "Цибър".
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