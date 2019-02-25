В Одессу зашел эсминец США с ракетами "Томагавк": опубликованы фото

Боевой корабль ВМС США пробудет в Одессе три дня

В Одессу зашел эсминец США с ракетами "Томагавк": опубликованы фото 2019-02-25T11:39:00+02:00 Одесса Боевой корабль ВМС США пробудет в Одессе три дня

















Американский ракетный эсминец "Дональд Кук", за которым следили российские корабли, 25 февраля прибыл в порт Одессы и пришвартовался у Морского вокзала. Ожидается, что боевой корабль Военно-морских сил США пробудет в городе три дня – до 27 февраля.

В Черное море эсминец вошел 19 февраля, чтобы, по сообщению командования 6-го флота США, "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе".

Американцы уже приняли участие в маневрах с фрегатом TCGFatih (F242) военно-морских сил Турции. Также эсминец проведет учения и с кораблями Военно-морских сил Украины.

USS Donald Cook (DDG75) относится к типу эсминцев класса "Арли Берк", он был введен в строй в августе 1998 года. Его длина – 154 метра, ширина 20, осадка девять метров. Полное водоизмещение около 9000 тонн, а скорость – 32 узла.

Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет "Томагавк", "Асрок" и "Стандарт-2", а также противокорабельные ракеты "Гарпун". Несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Черное море зашли корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО. В ее состав входят флагман группы – плавбаза ВМС Германии "Верра", минный тральщик ВМС Турции "Акчакоца", а также румынский минный тральщик "Лейтенант Лупу Динеску" и болгарский минный тральщик "Цибър".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессу зашел эсминец США с ракетами "Томагавк": опубликованы фото". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.