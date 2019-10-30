В одной из школ Одесской области детей атаковал опасный вирус

В одной из школ Одесской области зафиксирована вспышка вирусного гепатита

/ Фото: Pixabay

В одной из школ Беляевского района Одесской области зафиксирована вспышка вирусного гепатита.

Как сообщили в Одесском областном лабораторном центре Минздрава Украины, зарегистрирована групповая заболеваемость вирусным гепатитом "А" среди учеников школы села Васильевка.

Заболело 4 детей, у двоих диагноз уже подтвержден клинико-биохимически.

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Как отмечается, в очаге заболевания проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий с лабораторным контролем.

Ранее сообщалось, что в Чернигове количество госпитализированных детей в результате вспышки гепатита в школе №7 возросло до 20.

Напомним, в конце прошлой недели в черниговской школе № 7 зафиксирована вспышка гепатита. Из-за распространения заболевания медики с 25 октября госпитализировали 12 учеников и сотрудницу пищеблока. В дальнейшем количество госпитализированных детей возросло.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Такое правонарушение наказывается штрафами, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет. Продолжается расследование.

В учебном заведении осуществляются усиленные санитарно-гигиенические мероприятия. Специалисты Госпродпотребслужбы отобрали образцы водопроводной воды и продукции школьного буфета. Занятия в школе, которую посещают более 800 учеников, временно приостановили до 1 ноября.





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