Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,86

В одной из школ Одесской области детей атаковал опасный вирус

30 октября, 02:56

В одной из школ Одесской области зафиксирована вспышка вирусного гепатита

/ Фото: Pixabay

В одной из школ Беляевского района Одесской области зафиксирована вспышка вирусного гепатита.

Как сообщили в Одесском областном лабораторном центре Минздрава Украины, зарегистрирована групповая заболеваемость вирусным гепатитом "А" среди учеников школы села Васильевка.

Заболело 4 детей, у двоих диагноз уже подтвержден клинико-биохимически.

Реклама

Как отмечается, в очаге заболевания проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий с лабораторным контролем.

Ранее сообщалось, что в Чернигове количество госпитализированных детей в результате вспышки гепатита в школе №7 возросло до 20.

В тренде
Зеленский на Донбассе встретился с добровольцами: подробности, видео

Напомним, в конце прошлой недели в черниговской школе № 7 зафиксирована вспышка гепатита. Из-за распространения заболевания медики с 25 октября госпитализировали 12 учеников и сотрудницу пищеблока. В дальнейшем количество госпитализированных детей возросло.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Такое правонарушение наказывается штрафами, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет. Продолжается расследование.

В учебном заведении осуществляются усиленные санитарно-гигиенические мероприятия. Специалисты Госпродпотребслужбы отобрали образцы водопроводной воды и продукции школьного буфета. Занятия в школе, которую посещают более 800 учеников, временно приостановили до 1 ноября.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

дети школа гепатит вирус одесская область гепатит А

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Уроженец Одессы стал миллиардером в США
Уроженец Одессы стал миллиардером в СШАСША
В Одесской области мужчина убил пожилых супругов и их сына: известна причина
В Одесской области мужчина убил пожилых супругов и их сына: известна причинаОдесса
В Одессе фура не вписалась под мост и потеряла контейнер: появилось видео
В Одессе фура не вписалась под мост и потеряла контейнер: появилось видеоОдесса
В Одессе спустили на воду катера Island, прибывшие из США: фото
В Одессе спустили на воду катера Island, прибывшие из США: фотоОдесса
В Украину идет резкое похолодание: прогноз погоды на ближайшие дни
В Украину идет резкое похолодание: прогноз погоды на ближайшие дниУкраина
В Одесской области двое детей выпали из окна больницы
В Одесской области двое детей выпали из окна больницыОдесса

Новости партнеров

Loading...
загрузка...