В планах Одессы – новая автомагистраль "Хаджибей-2"

В Одессе вспомнили о проекте пустить фуры в порт по новой дороге в объезд домов

Одесские чиновники задумались о строительстве новой дороги в порт в объезд жилых кварталов. После череды пикетов жителей районов, через которые регулярно ездят груженые фуры, власть имущие вернулись к проекту строительства автомагистрали "Хаджибей-2", которая должна вести в гавань, минуя территории с жилой застройкой.

С начала лета жители микрорайона Пересыпь и пригородного села Усатово не раз перекрывали проезжую часть, требуя перенаправить маршруты большегрузного транспорта подальше от их домов. По данным муниципалитета, магистраль "Хаджибей-2", как и ныне существующая Хаджибейская дорога, должна соединить Объездную дорогу с Сухим портом через пустыри — поля орошения.

"Был проект 10 лет назад о строительстве дороги "Хаджибей-2". Цена вопроса, если говорить о тех временах, была порядка 150—160 млн грн, и затем миллионный город забыл бы об этой проблеме. К сожалению, мы не можем найти сегодня понимания с нашим портом", — заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, призвав подчиненных организовать официальную встречу для обсуждения проекта.

По словам политолога Ярослава Католика, возвращение к проектам предшественников вряд ли связано с грядущими выборами, хотя не стоит исключать и вероятность личной заинтересованности в проекте. Наш собеседник подчеркивает, что новая дорога по плану будет вести на ту же транзитную площадку, что и существующая.

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"Для перевозчиков заплатить штраф гораздо выгоднее, чем платить те суммы, которые требует частная транзитная площадка, — говорит Католик. — Если бы был альтернативный проезд в порт или на транзитной площадке установили более разумную сумму за въезд, проблем бы не было".

Также остается открытым вопрос, что заставит грузовики ехать по новой дороге, а не через жилые кварталы по старинке.

"Мы видим, что происходит с асфальтом под перегруженными грузовиками, — поясняет нам архитектор Мария Смирнова. — Но нужно будет привлекать полицию, контролирующие органы. Здесь все упирается в систему управления городом. Если не будет качественного контроля, смысл этой дороги будет потерян, грузовики и дальше будут ходить как им удобнее".

К слову, все чаще активисты и архитекторы предлагают куда более радикальное решение проблемы сосуществования с портом: вынести транспортный узел за территорию города.

"Нужно думать не масштабами Одессы, а масштабом одесской агломерации, воспринимать и Южный, и Черноморский порты как наши. Нужно правильно распределить между ними потоки, оставив в Одессе военный и пассажирский порт, а другие специализировать по грузам, чтобы не дублировать функции", — считает глава Ассоциации архитекторов Одессы Владимир Халин, отмечая, что этот проект удастся реализовать не скоро.

ОСТРОВА В ЗАЛИВЕ И ПОДЗЕМКА

Возврат одесских чиновников к старому проекту побудил "Сегодня" вспомнить о других амбициозных планах, которые так и не воплотили в жизнь. Так, один из предшественников мэра Одессы Труханова предлагал построить мост, который бы соединил микрорайоны Лузановку и Пересыпь напрямик через Одесский залив, а вокруг путепровода насыпать искусственные острова. Также политиков не раз посещала идея строительства в городе метро, но до создания конкретных осуществимых проектов ни у кого руки так и не дошли.

"Еще был проект, чтобы Трассу здоровья превратить в обычную городскую дорогу, идущую параллельно Французскому бульвару. Это было в те времена, когда распродали землю на склонах у моря", — вспоминает политолог Геннадий Чижов.

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