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В полиции назвали причину убийства Даши Лукьяненко

20 июня, 13:29

Подозреваемого уже задержали, он сознался в содеянном

Фото: Facebook Вячеслав Аброськин
Фото: Facebook Вячеслав Аброськин.

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко было совершено на сексуальной почве. Такой версии придерживается следствие, сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Им (убийцей – ред.) оказался 26-летний местный житель. Он сейчас дает показания. По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве. Тело девочки находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы. Приношу соболезнования семье Дарьи", – заявил Князев.

Напомним, подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко уже задержали – им оказался местный житель. Мужчина уже признался в содеянном. По словам подозреваемого, он сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. После убийства он бросил тело ребенка в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Как сообщалось, 11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.


Проводились обыски и подворовые обходы, прочесывались поля, посадки, овраги и заброшенные строения, на въезде в Ивановку работали посты полиции. Также велись поиски с воздуха.

Кроме того, полиция задержала мошенника за вымогательство 10 тысяч долларов у родителей девочки, пропавшей 13 июня в Ивановском районе. Как сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, у родителей 11-летней Даши Лукьяненко мошенник вымогал крупную сумму, пытаясь нажиться на их горе.

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Тег убийство, полиция, девочка, одесская область, мотивы, Ивановка

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