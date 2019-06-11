В полиции опровергли версию поджога в одесской психбольнице
Но в полиции считают, что пожар мог начатся из-за действий человека
Полиция не считает, что причиной пожара в психиатрической больнице в Одессе в ночь на 11 июня стал поджог.
Об этом сказала начальница отдела коммуникаций главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская, – сообщает Громадское.
"Начаты уголовные производства о нарушении правил пожарной безопасности и второе производство об умышленном убийстве", — сказала она.
По словам заместителя директора департамента ГСЧС Руслана Буханца, пожар мог начатся из-за действий человека.
"Причина пожара по предварительным данным — это действия человека. То есть занесение постороннего источника зажигания. Она не связана с неисправностью оборудования или другими подобными причинами", — заметил Буханец.
Напомним, это уже второй пожар на территории психбольницы в этом году. В апреле там горело мужское отделение №5. Тогда спасатели эвакуировали из здания 60 человек. К счастью, никто не пострадал и жертв удалось избежать.
Напомним, огонь в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" вспыхнул вечером 10 июня. Пламя охватило 500 квадратных метров крыши одноэтажного деревянного здания. На борьбу с огнем было направлено 12 единиц техники и 57 бойцов ГСЧС. В 22:53 пожар локализовали, а в 23:19 он был ликвидирован.
Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе.
"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – написал глава государства в Twitter.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что виновники пожара будут найдены.
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