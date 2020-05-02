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В полиции рассказали, как обеспечат безопасность на годовщину трагедии 2 мая в Одессе

2 мая, 10:25

Татьяна Очеретяна

Полиция проводит разъяснительную работу с людьми

В день шестой годовщины событий 2 мая в Одессе, когда в ходе массовых беспорядков и в результате пожара в здании областной федерации профсоюзов погибли 46 человек, безопасность граждан обеспечивают более 1 500 правоохранителей, среди которых – работники полиции, спасатели и нацгвардейцы. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

"Основные превентивные меры сосредоточены возле Соборной площади, Куликова поля и в центральной части города. Правоохранители проводят разъяснительную работу с людьми и следят за соблюдением норм действующего законодательства и карантинных требований", – написали на сайте.

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Также полицейские напомнили о запрете на проведение всех массовых мероприятий из-за введенного карантина, а также об ответственности за использование запрещенной символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 46 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

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Также ранее прокуратура Одесской области передала в суд обвинительный акт в отношении одного из фигурантов так называемого дела 2 мая.

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Одесса трагедия полицейские 2 мая

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