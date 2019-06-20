В полиции рассказали о последних минутах жизни Даши Лукьяненко

Девочку убили практически сразу после похищения

Фото: ГУНП в Одесской области.

Установить личность подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко полицейским удалось после посекундного восстановления событий, произошедших 13 июня. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию. Найти ребенка и установить личность преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, которая позволила посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе 13.06.2019", – написал Аброськин.

Также он опубликовал инфографику-воспроизведение событий дня, когда пропала Даша Лукьяненко.

По словам Аброськина, во время поиска девочки копы опросили более 2000 жителей поселка и обыскали тысячи квадратных метров местности. Он поблагодарил за помощь полиции гражданам Ивановка.

"Мы все вместе прожили эти пять дней активных поисков ребенка с надеждой найти ее живой, но сегодня мы понимаем, что подонок издевался и убил ребенка практически сразу после ее похищения", – добавил Аброськин.

Напомним, подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко уже задержали – им оказался 22-летний местный житель. Мужчина уже признался в содеянном. По словам подозреваемого, он сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. После убийства он бросил тело ребенка в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Как сообщалось, 11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Проводились обыски и подворовые обходы, прочесывались поля, посадки, овраги и заброшенные строения, на въезде в Ивановку работали посты полиции. Также велись поиски с воздуха.

Кроме того, полиция задержала мошенника за вымогательство 10 тысяч долларов у родителей девочки, пропавшей 13 июня в Ивановском районе. Как сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, у родителей 11-летней Даши Лукьяненко мошенник вымогал крупную сумму, пытаясь нажиться на их горе.

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