В полиции рассказали о состоянии раненого в Одессе общественного активиста

Состояние одесского общественного активиста Олега Михайлика, в которого стреляли вечером 22 сентября, стабилизировалось. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил советник главы главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"По состоянию на 8:30 он пришел в сознание и состояние его в принципе уже стабильно... Пуля находится в грудной части тела и по информации врачей операцию будут делать позже, после стабилизации состояния. Он потерял много крови из-за внутреннего кровотечения", – сказал Форостяк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Одессе в активиста выпустили три пули

Сейчас он находится больнице и ему предоставлена охрана.

Ранее появились подробности нападения на одесского общественного активиста. По факту происшествия открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 15 и ст. 115 уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

На месте происшествия продолжаются следственные действия. На данный момент следствие не называет основной версии преступления. Отмечают, что рассматриваются все версии, от бытовой до тех, которые могут быть связаны с общественной деятельностью Михайлика.