В порт под Одессой зашел греческий сухогруз: половина команды больна COVID-19

Заболевание подтвердили у 11 моряков из 22 членов экипажа

В Одесской области, в порту Южный обнаружили сухогруз Patra под флагом Греции, на котором половина команды больна COVID-19.

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Об этом рассказал директор Лабораторного центра Минздрава Украины на водном транспорте Николай Голубятников, сообщает "Думская".

Судно пришло из египетского порта Эль-Дехейла с экипажем из 22 моряков. На рейде у порта Южный выяснилось, что у некоторых из членов команды есть признаки простуды.

Представители санитарно-эпидемиологической службы поднялись на борт и провели медицинский осмотр и эпидемическое расследование, а также взяли материалы для тестирования на коронавирус. Наличие инфекции подтвердили у 11 матросов.

Судно пришвартовали у карантинного причала. Решается вопрос госпитализации больных и обследования здоровых людей, возможно, они уже переболели коронавирусом.

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Также сообщается, что у моряков есть медицинская страховка, поэтому их поместят в одно из лечебных учреждений города.

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После тщательной дезинфекции судна на него должен прибыть сменный экипаж. Это уже второй корабль за последний месяц, на котором при незначительных внешних симптомах выявлен COVID-19.

Сухогруз построен в 2012 году, имеет длину 224 метра, водоизмещение около 80 тысяч тонн.

Ранее мы сообщали, что чиновник одесской мэрии попал в больницу с коронавирусом – был госпитализирован исполняющий обязанности директора департамента коммунальной собственности Александр Ахмеров.

А медики инфекционной больницы Одессы рассказали, как проходит их рабочий день. Персоналу больницы очень сложно ходить в защитных костюмах целый день.

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Также напомним, в Одессе установили антирекорд по COVID-19, а в ночных клубах "забыли" про карантин.

Видео: Teza

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