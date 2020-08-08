В порт под Одессой зашел греческий сухогруз: половина команды больна COVID-19

В Одесской области, в порту Южный обнаружили сухогруз Patra под флагом Греции, на котором половина команды больна COVID-19.
Об этом рассказал директор Лабораторного центра Минздрава Украины на водном транспорте Николай Голубятников, сообщает "Думская".
Судно пришло из египетского порта Эль-Дехейла с экипажем из 22 моряков. На рейде у порта Южный выяснилось, что у некоторых из членов команды есть признаки простуды.
Представители санитарно-эпидемиологической службы поднялись на борт и провели медицинский осмотр и эпидемическое расследование, а также взяли материалы для тестирования на коронавирус. Наличие инфекции подтвердили у 11 матросов.
Судно пришвартовали у карантинного причала. Решается вопрос госпитализации больных и обследования здоровых людей, возможно, они уже переболели коронавирусом.
Также сообщается, что у моряков есть медицинская страховка, поэтому их поместят в одно из лечебных учреждений города.
После тщательной дезинфекции судна на него должен прибыть сменный экипаж. Это уже второй корабль за последний месяц, на котором при незначительных внешних симптомах выявлен COVID-19.
Сухогруз построен в 2012 году, имеет длину 224 метра, водоизмещение около 80 тысяч тонн.
Ранее мы сообщали, что чиновник одесской мэрии попал в больницу с коронавирусом – был госпитализирован исполняющий обязанности директора департамента коммунальной собственности Александр Ахмеров.
А медики инфекционной больницы Одессы рассказали, как проходит их рабочий день. Персоналу больницы очень сложно ходить в защитных костюмах целый день.
Также напомним, в Одессе установили антирекорд по COVID-19, а в ночных клубах "забыли" про карантин.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк